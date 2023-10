Prasówka 29.10.2023 z całego tygodnia w Gniewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Gniew, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

Dzień Zmarłych w każdej kulturze jest obchodzony inaczej, jednak data i tematyka są często bardzo zbliżone. Twórcom gier wideo pozwala to na dodawanie do swoich produkcji tematycznych wydarzeń, dzięki którym można pozyskać zawartość niedostępną w normalny sposób. Zobacz, co pojawi się w Pokemon GO z okazji hiszpańskiego Dnia Zmarłych, czyli Dia de Muertos.