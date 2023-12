Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Gniewie?

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Do wielkiego plebiscytu medycznego „Dziennika Bałtyckiego” nasi czytelnicy zgłosili znakomitych specjalistów. Po raz pierwszy swoją osobną kategorię mieli diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Wśród nominowanych byli też m. in. lekarze rodzinni i pediatrzy, którzy mają wyjątkowe podejście do pacjentów. Znaleźli się warci polecenia stomatolodzy, ortopedzi, fizjoterapeuci i sympatyczne a także fachowe pielęgniarki oraz położne. W sali Progres Event & Conference na terenie wrzeszczańskiego Garnizonu wręczone zostały podczas uroczystej gali laury Hipokrates Pomorza 2023.

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłosiła nabór nominacji osób, grup, inicjatyw, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną w 2023 r. Nagrody w pięciu kategoriach zostaną wręczone podczas Gali Wolontariatu Powiatu Tczewskiego, której gospodarzem będzie gmina Morzeszczyn.

Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń.