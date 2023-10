Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Sprawdź dziś swój horoskop (piątek 20 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 20.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

1,9 mln zł to wsparcie z Polskiego Ładu, które otrzyma gmina Gniew na modernizację dwóch ulic w mieście. Chodzi o ul. Partyzantów i Hallera. Wcześniej samorząd otrzymał na ten cel około 2,6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych.

Po awanturze domowej we wsi Kuchnia (gm. Gniew) pijany 42-latek wjechał koparką w dom. Budynek uległ uszkodzeniu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Agresywny mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

Zamek, Pałac Marysieńki, gotycki kościół św. Mikołaja, rynek z okalającymi go uliczkami. I oczywiście Wisła. To główne atrakcje i turystyczne atuty Gniewu, niedużego miasta na Kociewiu. Zapraszamy w zdjęciową i pocztówkową podróż w przeszłość.

Znane są już pełne oficjalne wyniki głosowania w powiecie tczewskim w wyborach do Sejmu i Senatu. Najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska. Publikujemy także wyniki z poszczególnych gmin.

PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorskim. Na Pomorzu wybory według sondażu exit poll 2023 z godziny 21:00 wygrywa Koalicja Obywatelska z 42,6 proc. poparciem przed Prawem i Sprawiedliwością 24,6 proc., Trzecią Drogą 14.1 proc., Lewicą 9,4 proc. i Konfederacją 5,5 proc.

W powiecie tczewskim uprawnionych do głosowania jest około 81,5 tysiąca osób. Na godzinę 12 wydano 18 453 karty do głosowania, co stanowi 22,65 procent.