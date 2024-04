Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Gniewie? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2024 w Gniewie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Wiemy, jacy są kandydaci na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.