Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Gniew, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gniewu

Przegląd tygodnia: Gniew, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jest ostro i słodko, obiadowo i deserowo. Co, kto lubi. Smakosze nie pożałują. Na ul. Ogrodowej w Kościerzynie trwa Festiwal Food Trucków. To okazja, aby spróbować egzotycznych smaków. Impreza potrwa do niedzieli.

Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie w Lubaniu to hit wiosny! Królują tu drzewa, krzewy i kwiaty z całego świata. Ogromna oferta może przyprawić o zawrót głowy. W sobotę zjawiły się tłumy osób, które szukały ogrodowych inspiracji.

Wybory samorządowe za nami. PKW przedstawiła oficjalne wyniki. Wiemy, jak głosowali mieszkańcy gm. Morzeszczyn i jak rozłożyły się głosy. Sprawdź, kto otrzymał mandat radnego gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz jak wygląda rezultat głosowania na wójta. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.