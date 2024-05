Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Gniew, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Codziennie interweniują przy sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zawsze są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy i to nie tylko tej związanej z pożarem. 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. To moment, aby zatrzymać się i podziękować tym, którzy oddali się tej niebezpiecznej służbie. To także odpowiedni dzień, by wspomnieć początki tej instytucji.

Na lotnisku w Borsku wylądowały różne statki powietrzne za sprawą lotniczej majówki. Uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć z bliska wiatrakowce i paralotnie, ale także skorzystać z lotów z doświadczonym pilotem.