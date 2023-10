Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta. Nowe uliczki i punkt widokowy

Trzy etapy rewitalizacji Starego Miasta w Gniewie

1,9 mln zł to wsparcie z Polskiego Ładu, które otrzyma gmina Gniew na modernizację dwóch ulic w mieście. Chodzi o ul. Partyzantów i Hallera. Wcześniej samorząd otrzymał na ten cel około 2,6 mln z…

Prace zostały sfinansowane przez gminę Gniew przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, czyli unijnej dotacji. Dofinansowanie wyniosło około 2 mln zł. Koszt wszystkich prac to 5 mln zł.

W planach jest odnowa jeszcze trzech ulic w obrębie starówki w Gniewie

Starówka Gniewu jest unikatowa, bowiem miasto jako jedno z niewielu w Polsce posiada zachowaną średniowieczną kompozycję przestrzenną i na jej obszarze znajduje się ponad 40 zabytków nieruchomych (budynki).

Przypomnijmy, że w 2010 roku samorząd sprzedał wzgórze zamkowe wraz XIV-wiecznym gotyckim zamkiem. Obiekt był wtedy zrujnowany. Prywatny właściciel doprowadził go do świetności. Dzisiaj to chętnie odwiedzany przez turystów kompleks turystyczno-historyczny.