Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Gniewie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gniewu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Majówkowa wędrówka z pięknym widokiem na Wisłę. Cel to Wiosło Małe ”?

Przegląd kwietnia 2024 w Gniewie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Majówkowa wędrówka z pięknym widokiem na Wisłę. Cel to Wiosło Małe Nie masz pomysłu na majówkową wędrówkę? To polecamy spacer do Rezerwatu Wiosło Małe. Platforma widokowa w Rezerwacie Wiosło Małe (gmina Gniew) nie jest wysoka, bo ma około dziesięciu metrów. Jednak rozpościera się z niej fantastyczny widok na Wisłę. Pod punkt widokowy można podjechać samochodem, my jednak polecamy pieszą wędrówkę. 📢 Otwarcie sezonu motocyklowego w Pelplinie. Integracja, występy, konkursy i zabawa W niedzielę (28.04.2024 r.) w Pelplinie zainaugurowano tegoroczny sezon motocyklowy. Spotkanie motocyklistów w tym mieście zorganizowano po jedenastu latach przerwy. Integracja, występy, konkursy i zabawa. Tak to wyglądało.

📢 Pomorze głosuje w wyborach samorządowych. Przy urnach również politycy Politycy przy urnach. W lokalach wyborczych stawili się wyborcy, wśród również lokalni politycy o elekcję do samorządu. Korzystali oni dziś z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Prasówka maj Gniew: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gniewu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak Agata Duda zaprezentowała się w USA. Zainspiruj się stylizacjami pierwszej damy. To świetne propozycje dla 50-latek Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień.

📢 Oto wyniki głosowania do rady gminy i na wójta w gm. Morzeszczyn w wyborach samorządowych 2024 PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Poniżej zobaczysz, jakie rezultaty w głosowaniu uzyskali kandydaci na wójta gm. Morzeszczyn oraz kto otrzymał mandat radnego gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy i kto będzie sprawował władzę w rozpoczynającej się kadencji. 📢 Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Gniew Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Już wiadomo, kto uzyskał najlepszy wynik. Sprawdź, którzy kandydaci z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 otrzymali mandat radnego miasta oraz jak prezentują się wyniki głosowania na burmistrza gm. Gniew. Poniżej publikujemy oficjalne rezultaty.

📢 Co się z nimi stało? Zaginęli mając kilka czy kilkanaście lat... Szukają ich rodziny i Fundacja Itaka Zaginęli mając kilka czy kilkanaście lat. Szukają ich rodziny i Fundacja Itaka. Sprawy zaginięć dzieci należą do najbardziej delikatnych i bolesnych. Ciężko wyobrazić sobie tragedię rodziców, którzy tracą swoją pociechę nie wiedząc, jaki spotkał ją los. Teraz dzieci mogą wyglądać zupełnie inaczej niż w chwili zaginięcia, zwłaszcza jeśli minęło wiele lat. Dlatego publikacja informacji o zaginionych wraz z aktualnymi wizerunkami i danymi identyfikacyjnymi, jest kluczowa dla ich odnalezienia. Czasem nawet najdrobniejsze wskazówki lub obserwacje mogą przyczynić się do rozwiązania tajemnicy ich zniknięcia. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Konkurs Polska Miss 30+ rozstrzygnięty! Poznaj najpiękniejszą 30-latkę w Polsce Konkurs Polska Miss 30+ został rozstrzygnięty! Już wiadomo do kogo trafiła korona i nagrody. Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie uczestniczki były wyjątkowe. Poznajcie Najpiękniejszej Polki i zobaczcie ich zdjęcia w oszałamiających kreacjach.

📢 Wybory samorządowe 2024 na Pomorzu. Znamy pierwsze wyniki. Aleksandra Dulkiewicz ma ponad 60% głosów. Sensacja w Gdyni W niedzielę o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych, w których zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. W tym materiale będzie podawać najważniejsze informacje z Wyborów Samorządowych 2024 w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, województwie pomorskim oraz kraju. 📢 Podczas pokazu koni w Chróstach Wysińskich zaprezentowano najlepsze ogiery i ich potomstwo Ogiery, źrebięta, a także ich matki zaprezentowano podczas Pokazu Ogierów w Stajni Prohipo Stables w Chróstach Wysińskich w gm. Liniewo. Uczestnicy mogli zobaczyć konie prezentujące najwyższy poziom genetyki i doskonałości hodowlanej. 📢 Poznaj kandydatki, które walczą o tytuł Miss Woj. Pomorskiego 2024. Do kogo trafi korona? Konkurs Miss to wydarzenie o charakterze beauty pageant, w którym uczestniczki rywalizują o tytuł Miss, reprezentując swoją urodę, inteligencję, talenty oraz zaangażowanie społeczne. Obecnie trwają intensywne przygotowania, gdyż już pod koniec kwietnia podczas uroczystego finału zostanie wybrana Pomorska Miss oraz Miss Nastolatek. Zobacz galerię zdjęć i poznaj finalistki z Pomorza.

