Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń.