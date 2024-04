Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Gniew, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gniewu

Przegląd tygodnia: Gniew, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień.

Haft kaszubski jest wyjątkowy. Każdy kolor ma tu ogromne znaczenie i symbolizuje to, co na Kaszubach najpiękniejsze. W Kościerzynie pojawia się okazja, aby nauczyć się tej sztuki i to zupełnie za darmo.