Prasówka tygodniowa z 31.03.2024 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, w którym mówi się o ważnych dla chrześcijan wydarzeniach. Triduum Paschalne (ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia - czwartek, piątek, sobota) to opis ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa na ziemi i jego męki. Niedziela to zmartwychwstanie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim opublikowali szokujący film, na którym widać liczne przewinienia kierowców. W wielu tych przypadkach brakowało milimetrów do prawdziwych tragedii. Działanie to wpisuje się w akcję pn. Stop Agresji Drogowej, w ramach której możemy przesyłać nasze materiały.