Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Gniew, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Gniewu

Po Gali Gigantów Roku (grudzień), Gigantów Biznesu (marzec) oraz Gigantów Kultury (czerwiec) przed nami - już w sobotę, 23 września - Gala Giganci Sportu 2023. To wyjątkowe wydarzenie, na którym docenimy i nagrodzimy sportowców oraz instytucje zaangażowane w rozwój polskiego sportu. Nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ośmiu różnych kategoriach, podkreślają znaczenie inicjatyw, osiągnięć i działań, które przyczyniają się do rozwoju sportu w Polsce. Jedną z nich jest kategoria Gigant Roku, w której nagrodzony zostanie najlepszy polski sportowiec 2023 roku.

Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

24 września (niedziela) na targowisku miejskim w Pelplinie odbędzie się pchli targ, czyli giełda rzeczy używanych. Organizatorzy zapraszają w godzinach: 9-13.