Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Gniew, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gniewu

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Sprawdź kandydatów w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i listę kandydatów na burmistrza. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej szczegółowe informacje.

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gniewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gniewu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkanoc na Kaszubach. W muzeum we Wdzydzach podczas warsztatów poznasz fascynujący świat tradycji”?