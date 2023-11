Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Gniewie?

Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

Horoskop miłosny na listopad 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Oni będą mieli czas na szukanie nowej miłości. Osoby spod dwóch znaków zodiaku muszą zadbać, by w związku musiały rozkwitnąć uczucia Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Gniewu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sprawdź dziś swój horoskop (piątek 20 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 20.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.

1,9 mln zł to wsparcie z Polskiego Ładu, które otrzyma gmina Gniew na modernizację dwóch ulic w mieście. Chodzi o ul. Partyzantów i Hallera. Wcześniej samorząd otrzymał na ten cel około 2,6 mln z Funduszu Dróg Samorządowych.

Po awanturze domowej we wsi Kuchnia (gm. Gniew) pijany 42-latek wjechał koparką w dom. Budynek uległ uszkodzeniu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Agresywny mężczyzna został zatrzymany przez policję.

Zamek, Pałac Marysieńki, gotycki kościół św. Mikołaja, rynek z okalającymi go uliczkami. I oczywiście Wisła. To główne atrakcje i turystyczne atuty Gniewu, niedużego miasta na Kociewiu. Zapraszamy w zdjęciową i pocztówkową podróż w przeszłość.

Horoskop dzienny na piątek 13 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, czy dziś ten dzień przyniesie ci pecha. Co jest Ci dzisiaj pisane? Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? CI ludzie muszą dziś na siebie uważać.

Horoskop dzienny na niedzielę 7 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 7.10.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Horoskop dzienny na poniedziałek 9 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze?

Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewie zatrzymali mężczyznę, który wtargnął do mieszkania swojej żony, groził jej nożem oraz szarpał i popychał. 37-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Polska wygrała wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi 2:0. Nie był to wyborny mecz Biało-Czerwonych, ale najważniejsze jest zwycięstwo w udanym debiucie selekcjonera Michała Probierza. Jednocześnie Albania wygrała z Czechami, co otwiera naszej reprezentacji drogę do bezpośredniego awansu bez oglądania się na wyniki rywali.