Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Zbliża się Dzień Ojca 2023. Z tej okazji warto sprawić naszym tatom mniejszy lub większy upominek. Co może spodobać się tacie w dniu jego święta? Sprawdźcie nasze inspiracje prezentowe i wybierzcie coś, co będzie pasować do waszego taty!

Światowej sławy skrzypek w środę 7 czerwca odwiedził Trójmiasto. Razem ze swoim zespołem liczącym 60 muzyków André Rieu wystąpił w Ergo Arenie. Na koncert zjechali się fani z całego kraju, na co wskazywały ogromne korki ciągnące się przed Areną. Maestro znowu to zrobił. Kilkugodzinna symfonia emocji oczarowała publiczność. Zobaczcie fotorelację z tego niesamowitego wydarzenia!

W Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie odbył się VI Pomorski Turniej Gier Planszowych Szkół Specjalnych. Reprezentacje szkół i placówek kształcenia specjalnego z Gdańska, Pucka, Wejherowa, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Czerska, Tczewa rywalizowały w trzech kategoriach.

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!

Lato to doskonały czas na podróż w czasie do fascynującego świata rycerzy, zamków i turniejów. W Polsce, w lipcu i sierpniu, odbywa się wiele niezapomnianych imprez, które przeniosą nas wprost do średniowiecznej epoki. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w atmosferze rycerskich zmagań, obserwować zawodników w zbrojach i poczuć ducha dawnych czasów. Oto najciekawsze turnieje rycerskie w Polsce w 2023 roku.