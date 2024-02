Luty w Gniewie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Gniewie, najważniejsze informacje miesiąca

Inflacja za cały 2023 rok ma kluczowe znaczenie dla wyliczeń wysokości waloryzacji emerytur w 2024 roku. O ile wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? GUS podał najistotniejsze dane, a my sprawdzamy, o ile realnie wzrosną świadczenia seniorów. Czy w tym roku dojdzie do drugiej waloryzacji emerytur?

Trwa finał 32. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trójmiasto jak co roku gra z WOŚP, a w programie masa atrakcji i ciekawych aukcji charytatywnych. Wszystko zostanie zwieńczone tradycyjnym światełkiem do nieba!

Orszaki Trzech Króli to uliczne jasełka, nawiązujące do tradycji kolędniczej. Uczestnicy przebierają się, śpiewają kolędy. 6 stycznia 2023 r. (sobota) odbędą się takie orszaki w kilku gminach powiatu tczewskiego.

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny we wsi Opalenie. Do tego okrutnego czynu doszło we wrześniu 2012 roku. Sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.