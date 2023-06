Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Właściwości rdestowca japońskiego od tysięcy lat wykorzystywane są w tradycyjnej medycynie Wschodu. Od XIX wieku rośnie także dziko w Europie, a jego działanie jest badane i potwierdzane naukowo. W Polsce uznany jest za gatunek inwazyjny, co nie umniejsza jego właściwości zdrowotnych. Sprawdź, na co może pomóc kłącze rdestowca i jak przygotować z niego napar.

Celem konkursu o Nagrodę „Okulary ks. Kaczkowskiego” jest wyróżnienie społeczników oraz instytucji aktywnie pracujących na rzecz drugiego człowieka, bezkompromisowo walczących o równość i godność innych – tak, jak robił to ks. Jan. Znamy już dziesięcioro nominowanych do tej wyjątkowej nagrody!

Zbliża się Dzień Ojca 2023. Z tej okazji warto sprawić naszym tatom mniejszy lub większy upominek. Co może spodobać się tacie w dniu jego święta? Sprawdźcie nasze inspiracje prezentowe i wybierzcie coś, co będzie pasować do waszego taty!