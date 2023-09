Prasówka z sierpnia 2023. Sprawdź, co działo się w Gniewie. Czy jesteś na bieżąco?

Za nami Plachandry Kociewskie. Święto Kociewiaków obchodzono w tym roku w Pelplinie. To także Dzień Świętego Bernarda, patrona Pelplina, który jest też patronem pszczelarzy. Stąd i pelplińskie święto miodów, no i zarazem odpust parafialny Katedry Pelplińskiej. Głównym wydarzeniem wtorkowych (15.08.2023 r.) Plachandrów Kociewskich było przyznanie tytułów Ambasadorów Kociewia oraz Perełki Kociewia.

W Piasecznie (gm. Gniew) odbył się Festiwal Folkloru. To połączenie tradycji, muzyki i tańca. Oddano także hołd zmarłym regionalistom.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Gniewu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę (12.08.2023 r.) w Gniewie odbył się piknik wojskowy pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rynku odczytano list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka i wystąpiła m.in. orkiestra wojskowa. Na łąkach nadwiślańskich zorganizowany został pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego. To jeden z czterech takich pikników w województwie pomorskim. W niedzielę (13.08.2023 r.) odbędzie się on w Stężycy, w poniedziałek w Trąbkach Wielkich, a we wtorek w Brusach. W całym kraju zaplanowano blisko 70 takich wydarzeń.

Ponad dwieście zabytkowych pojazdów wystartowało w Karsińskim Rajdzie Weteranów Szos. Impreza zgromadziła fanów motoryzacji w różnym wieku z całego Pomorza i nie tylko. Wiele w gminie Karsin, gdzie odbył się rajd, opanowały oldskulowe samochody, autobusy, motocykle i traktory.