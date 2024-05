Prasówka z Gniewu 13.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Starej Kiszewie odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do sakramentu przystąpiło 47 dzieci. Ten dzień był szczególny także dla ich rodzin, które wzięły udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Gdy tylko pojawia się na niebie, tysiące ludzi zbierają się w różnych miejscach, by oglądać ten niezwykły spektakl. Tak było i tym razem. Zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się nad Polską w ostatnie noce, niemal zalały internet! I nie ma się co dziwić. To jedne z najpiękniejszych widoków, jakie serwuje nam natura.