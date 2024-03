Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Gniewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jak informują Siły Powietrzne NATO, nad Morzem Bałtyckim doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich samolotów wojskowych. Interweniować musiały francuskie Mirage 2000-5, które przechwyciły rosyjskie myśliwce oraz jeden samolot transportowy.

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Od rana (29.02.2024 r.) trwa protest rolników na rondzie w Czarlinie (gm. Tczew). Przez maszyny zajęta jest część skrzyżowania. Co godzinę przez 15 minut rolnicy blokują, przechodząc przez pasy, zjazd z ronda w kierunku Swarożyna.

W znakomitym stylu, nie dając rywalom szans, drużyna uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego wygrała rozegrany w Lęborku finał wojewódzki 52. Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej „4” chłopców. Tytuł najlepszego zawodnika swojej drużyny trener Marcin Dawidowski przyznał Oskarowi Myszkowskiemu. Puchary i medale wręczała starosta lęborska Alicja Zajączkowska i dyrektor szkoły Grażyna Ruszkowska.

W którym mieście Europy Wielkanoc obchodzi się z hukiem, i to dosłownie? Gdzie z nieba lecą gliniane garnki? Który jarmark wielkanocny jest najlepszy dla dzieci? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii. Zebraliśmy dla was 9 europejskich miast, w których obchody Wielkanocy są najpiękniejsze i najbardziej oryginalne. Ich tradycje mogą was kompletnie zaskoczyć! Przekonajcie się, gdzie w Europie najlepiej zaplanować wielkanocny długi weekend pełen wrażeń.