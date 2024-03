Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Gniewie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gniewu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Świetny koncert Depeche Mode w łódzkiej Atlas Arenie, fani zgotowali muzykom długą owację ZDJĘCIA”?

Przegląd lutego 2024 w Gniewie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świetny koncert Depeche Mode w łódzkiej Atlas Arenie, fani zgotowali muzykom długą owację ZDJĘCIA Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni. 📢 Poszukiwani przez tczewską policję. Nowe zdjęcia Publikujemy drugą część listy osób poszukiwanych przez policję w Tczewie. Policyjna baza danych została uzupełniona o kolejne zdjęcia. Osoby widniejące na fotografiach poszukiwane są w związku z prowadzonymi przez policję postępowaniami. 📢 Protest rolników na rondzie w Czarlinie. Utrudnienia dla kierowców Od rana (29.02.2024 r.) trwa protest rolników na rondzie w Czarlinie (gm. Tczew). Przez maszyny zajęta jest część skrzyżowania. Co godzinę przez 15 minut rolnicy blokują, przechodząc przez pasy, zjazd z ronda w kierunku Swarożyna.

Prasówka marzec Gniew: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Gniewu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na drogach pojawiły się żółte znaki z czołgiem. Mieszkańcy zastanawiają się, co to znaczy? Na drodze krajowej nr 20, w miejscowości Korne w gm. Kościerzyna pojawił się nietypowy żółty znak z czołgiem. Wielu mieszkańców zastanawia się, co to może oznaczać...

📢 Co kupić fanowi Harry’ego Pottera? Oto propozycje dla panów i dla pań w każdym wieku, cenie i różnego rodzaju Szukasz prezentu dla fana lub fanki Harry’ego Pottera? Znalezienie odpowiedniego gadżetu i upominku to na szczęście nic trudnego, o czym sam możesz się przekonać. Oto kilka pomysłów na prezenty, które ucieszą każdego fana i fankę magicznego świata czarodziejów, bez względu na wiek i stan portfela. Sprawdź sam.

📢 Rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca. 📢 Setki osób z różnych stron Pomorza na XI Biegu Morsa im. Radka Flisikowskiego w Garczynie XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego odbył się 18 lutego 2024 roku w Garczynie. Bieg Morsa to największa tego typu impreza w powiecie kościerskim. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa. Organizatorzy postanowili uczcić pamięć tragicznie zmarłego Radosława Flisikowskiego.

📢 Co warto zobaczyć z okazji Światowego Dnia Kociewia? Oto 7 najciekawszych atrakcji Kociewia. Te miejsca cię zachwycą 10 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Kociewia. To doskonała okazja, aby bliżej poznać tę fascynującą część Polski. Kociewie, region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, skrywa wiele atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i przyrody. Oto nasze propozycje na najciekawsze miejsca do odwiedzenia podczas wycieczki po Kociewiu. 📢 Protest rolników z powiatu tczewskiego. Przejazd drogą krajową nr 91 W piątek (10.02.2024 r.) odbył się protest rolników z powiatu tczewskiego. Zaczął się o godzinie 11 w Gniewie. Kilkadziesiąt ciągników i innych maszyn rolniczych poruszało się w kolumnie drogą krajową nr 91. Po drodze, m.in. w Czarlinie dołączyli kolejni protestujący. Kolumna dotarła do Tczewa. Rolnicy protestują z powodu polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. przedłużenia bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do ograniczenia produkcji w związku z planowanym wprowadzeniem zwiększonych wymagań środowiskowych.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Zobacz stare banknoty i monety, które są warte fortunę! Kolekcjonerzy szukają takich perełek Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

📢 W piątek rolniczy protest. Tak będzie wyglądała akcja w powiecie tczewskim W piątek (9.02.2024 r.) rolnicy zablokują odcinki dróg w powiecie tczewskim. Ogólnopolski protest to kolejny wyraz braku zgody na „Europejski Zielony Ład", unijną strategię „od pola do stołu” i Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w obecnym kształcie. 📢 Internauci tworzą memy o walce Biedronki i Lidla. Zobacz najciekawsze Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów.

📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Zobacz kobiety, które zaginęły na Pomorzu. Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA. 📢 To mężczyźni, którzy zaginęli na Pomorzu. Nikt nie wie, gdzie są... Może kogoś rozpoznasz? Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 Te psy są do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie. 📢 Na wiosnę 2024 przetarg na budowę mieszkań w Gniewie w ramach SIM W marcu 2024 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinien został ogłoszony przetarg na budowę mieszkań w Gniewie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze. Na ostatniej sesji gniewscy radni przyjęli uchwałę o zasadach i kryteriach naboru wniosków dotyczących umów najmu.

