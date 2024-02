Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W piątek (10.02.2024 r.) odbył się protest rolników z powiatu tczewskiego. Zaczął się o godzinie 11 w Gniewie. Kilkadziesiąt ciągników i innych maszyn rolniczych poruszało się w kolumnie drogą krajową nr 91. Po drodze, m.in. w Czarlinie dołączyli kolejni protestujący. Kolumna dotarła do Tczewa. Rolnicy protestują z powodu polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. przedłużenia bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do ograniczenia produkcji w związku z planowanym wprowadzeniem zwiększonych wymagań środowiskowych.

W piątek (9.02.2024 r.) rolnicy zablokują odcinki dróg w powiecie tczewskim. Ogólnopolski protest to kolejny wyraz braku zgody na „Europejski Zielony Ład", unijną strategię „od pola do stołu” i Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w obecnym kształcie.

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie.