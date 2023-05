Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Gniewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Noc Muzeów 2023 na Pomorzu. Gdzie wybrać się z rodziną? Miejsc, które warto odwiedzić w sobotę 13 maja jest wiele. To nie tylko okazja do odwiedzenia licznych obiektów za darmo, ale także pretekst do zaczerpnięcia lokalnej kultury czy historii pełnymi garściami. Noc Muzeów odbywa się w Polsce od 2003 roku. Co warto zobaczyć w tym roku w województwie pomorskim? Przedstawiamy listę najciekawszych obiektów na Pomorzu, do których wejdziesz 13 maja za darmo lub za złotówkę!