Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Gniewie. Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Były serwowane na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Gniewie powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.