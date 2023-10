Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Gniewie. Czy jesteś na bieżąco?

Horoskop dzienny na piątek 29 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 29.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Oficjalna premiera filmu „Znachor” przyciągnęła wielu znanych gości. Na imprezie w Teatrze Wielkim w Warszawie pojawiła się zarówno obsada filmu, jak i zaproszeni fani kina. Było kogo i co podziwiać, ponieważ na czerwonym dywanie aż roiło się od eleganckich stylizacji. Izabela Kuna zdecydowała się na styl nawiązujący do Marylin Monroe, a Grażyna Torbicka na czarną kreację, odsłaniającą dekolt.

Modne talerze na stół nie muszą być drogie. Warto więc pomyśleć o kupnie nowych naczyń, które umilą codzienne posiłki i nadadzą im wyjątkową oprawę. Zobacz, jakie wzory są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz eleganckie i niepowtarzalne talerze za mniej niż 30 zł. Zaglądamy do Pepco, Biedronki, Sinsay, Action, Lidla i innych popularnych sieci.

Horoskop miłosny na październik 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Kto będzie miał czas na szukanie miłości, a kto musi zadbać o to, by w związku musiały kwitnąć uczucia? Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

W weekend (16-17 września 2023) na terenie dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie odbył się Jarmark Cysterski. To już jego XXII edycja. Stoiska uginały się od smacznych tradycyjnych potraw i napitków. Oferowano także rękodzieło. Dla dzieci zorganizowano strefę zabaw. Jarmark to także występy i warsztaty.

Z całej Polski płynie fala wyrazów wsparcia i kondolencji do rodziny i bliskich dwójki druhów-ochotników straży pożarnej, którzy zginęli nad ranem w Żukowie, jadąc na wezwanie do wypadku. „Łączę się w bólu z całą strażacką społecznością – Druhami OSP i Strażakami PSP, którzy każdego dnia, o każdej porze służą »Bogu na chwałę, ludziom na ratunek«” – napisał Prezydent Andrzej Duda. Strażacy w całym kraju o 18:00 oddadzą hołd dwojgu druhom z Żukowa.

Parada historyczna ulicami Pelplina z przekazaniem kluczy do miasta, armatnimi wystrzałami, jazdą konną, rycerską potyczką o białogłowę, to atrakcja zakończonego właśnie Jarmarku Cysterskiego.

W dniach 16-17 września 2023 r. (sobota, niedziela), na terenie dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie, odbędzie się XXII Jarmark Cysterski. To cykliczne wydarzenie w swej formie i treści nawiązuje do średniowiecznych jarmarków kupieckich organizowanych w miastach, najczęściej z okazji większych świąt kościelnych - głównie patronalnych.

300 tysięcy złotych wynosi wartość samochodu marki Mercedes Benz GLE 300, który skradziono na terenie Włoch. Pojazd, z niemieckimi numerami rejestracyjnymi, został ujawniony na parkingu w Gniewie.

Stara śluza w Rybakach, kościoły i inne zabytkowe obiekty, ślady osadników holenderskich w Międzyłężu, Małych i Wielkich Walichnowach. I to wszystko w otoczeniu Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie gminy Subkowy i Pelplin. To turystyczno-historyczna propozycja rowerowej wycieczki. Do pokonania jest około 30 kilometrów.