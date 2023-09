Samochodem stojącym na parkingu zainteresował się dzielnicowy z Gniewa. Po sprawdzeniu auta w policyjnym systemie, okazało się, że auto zostało skradzione na terenie Włoch.

Policjanci zabezpieczyli pojazd, a technik kryminalistyczny wykonał na miejscu jego oględziny.

Auto przekazane zostanie do prawowitego właściciela. Policja sprawdza, jak samochód trafił do osoby, która obecnie go użytkowała.

