Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Gniewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego polskie Międzynarodowe Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielone Karty) straciły ważność na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi. Są nieważne nawet jeśli oznaczenia literowe tych państw, tj. RUS i BY, znajdujące się w rubryce nr 8 certyfikatu, nie będą przekreślone.

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Gniew: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gniewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Volkswagen Samochody Dostawcze w ostatnich dniach żyje polską premierą nowego Amaroka. To już drugie pokolenie tego pikapa. Przypomnijmy, że Amarok debiutował czternaście lat temu i do dziś jest jednym z najchętniej wybieranych w swojej kategorii modeli. Powodzenie zawdzięcza wytrzymałości, nowoczesności i niezawodności, ale to właśnie sprawiło, że oczekiwania wobec jego następcy były wyjątkowo wysokie.