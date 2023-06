Prasówka z maja 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Gniewie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Gniewu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023]”?

Przegląd maja 2023 w Gniewie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te meble i kryształy z PRL-u osiągają najwyższe ceny na aukcjach. Za ile są można je kupić na Allegro? [MAJ 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Gniewie. Polecane miejsca w czerwcu 2023 Przeczytaj, gdzie możesz znaleźć posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Gniewie. Lato niewątpliwie większości z nas się z nimi kojarzy. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Sprawdź jak powstawały i gdzie je wynaleziono. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Gniewie.

📢 Volkswagen Amarok. Testujemy drugą generację pickapa. Trzy wersje do wyboru Volkswagen Samochody Dostawcze w ostatnich dniach żyje polską premierą nowego Amaroka. To już drugie pokolenie tego pikapa. Przypomnijmy, że Amarok debiutował czternaście lat temu i do dziś jest jednym z najchętniej wybieranych w swojej kategorii modeli. Powodzenie zawdzięcza wytrzymałości, nowoczesności i niezawodności, ale to właśnie sprawiło, że oczekiwania wobec jego następcy były wyjątkowo wysokie.

Prasówka czerwiec Gniew: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Gniewu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zlot Cadillaców w Inowrocławiu. Takie pięknie auta można było zobaczyć na placu przy ul. Wierzbińskiego [zdjęcia] W sobotę (13.05.2023) na placu przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu przyjechały Cadillaki. Auta legendarnej marki zachwyciły mieszkańców Inowrocławia.

📢 Noc Muzeów 2023. Atrakcje na Pomorzu. Które muzea zwiedzić za darmo w woj. pomorskim? Oto lista miejsc, które musisz zobaczyć! Noc Muzeów 2023 na Pomorzu. Gdzie wybrać się z rodziną? Miejsc, które warto odwiedzić w sobotę 13 maja jest wiele. To nie tylko okazja do odwiedzenia licznych obiektów za darmo, ale także pretekst do zaczerpnięcia lokalnej kultury czy historii pełnymi garściami. Noc Muzeów odbywa się w Polsce od 2003 roku. Co warto zobaczyć w tym roku w województwie pomorskim? Przedstawiamy listę najciekawszych obiektów na Pomorzu, do których wejdziesz 13 maja za darmo lub za złotówkę! 📢 Europejska Noc Muzeów w Gniewie. Moc atrakcji na wzgórzu zamkowym i starym mieście W sobotę (13.05.2023 r.) połączone siły kilku gniewskich instytucji zapraszają w godzinach 19-24 na atrakcje związane z Nocą Muzeów.

📢 Europejska Noc Muzeów w Gniewie. Moc atrakcji na wzgórzu zamkowym i starym mieście W sobotę (13.05.2023 r.) połączone siły kilku gniewskich instytucji zapraszają w godzinach 19-24 na atrakcje związane z Nocą Muzeów. 📢 Wiwat maj, trzeci maj. Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Tczewie [ZDJĘCIA,WIDEO] Mszą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Tczewie. Po przemarszu złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na Skwerze Konstytucji 3 Maja.

