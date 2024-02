Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Gniewie. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Urodę Iwony Pavlović od 3 marca będzie można podziwiać w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak zawsze będzie wyglądała perfekcyjnie. Zadba o to, aby mieć pięknie ułożone włosy i mocno podkreślone oczy, które są stałym elementem w jej wizerunku. Ostatnio jednak gwiazda pokazała się bez makijażu. Zobacz, jak się prezentuje w wersji naturalnej.

Świnoujście i Szczecin zaczynają wyrastać na morską potęgę na Bałtyku. W świnoujskim porcie pełną parą trwają prace przy terminalu instalacyjnym dla morskich farm wiatrowych, a w Szczecinie z kolei rusza program kształcenia najwyższej klasy fachowców dla sektora offshore wind.