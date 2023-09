Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Gniewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Gniew, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Gdańsku została zainagurowana budowa fabryki wież offshore. To inwestycja, która ma stanowić znaczący krok w kierunku wzmocnienia pozycji Polski w dziedzinie energetyki odnawialnej. Inwestycja za 200 mln euro realizowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA razem z partnerem strategicznym GRI Renewable Industries SL oraz firmą Baltic Towers sp. z o.o.

Jeśli jesteście fanami Wiedźmina, to tej nowa książka jest czymś dla was. Co więcej, wiemy już, kiedy tytuł się ukaże, a obecnie dostępny jest w przedsprzedaży. To „smakowity kąsek” dla każdego entuzjasty przygód Geralta z Rivii, ale potrafi zaskoczyć. Sprawdźcie koniecznie.