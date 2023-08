Mieszkanka Gniewa straciła 7 tysięcy złotych. Nie klikajcie w podejrzane linki

Komisariat Policji w Gniewie przyjął zgłoszenie o oszustwie internetowym. 70-letnia kobieta wystawiła do sprzedaży obuwie na internetowej platformie handlowej.

Ze sprzedającą, za pośrednictwem komunikatora, skontaktował się sprawca posługujący się nietypowym nickiem. Oszust był zainteresowany zakupem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesłał pokrzywdzonej link do fałszywej strony znanego banku, dzięki której uzyskał dane do logowania się na jej rachunek bankowy. Sprawca mając dostęp do konta sprzedającej dokonał dwóch przelewów w wysokości prawie 7 tysięcy złotych.

Policja ostrzega przed oszustwami na platformach handlowych. Nie należy klikać w podejrzane linki, które rzekomo mają potwierdzić dane do przelewu środków na konto. Są to linki do fałszywych stron bankowości internetowej. Należy także uważnie czytać autoryzacyjne wiadomości sms.

