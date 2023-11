Średniowieczne mury obronne w Gniewie są w fatalnym stanie. Jest jednak światełko w tunelu

400 tysięcy złotych dotacji na mury w Gniewie

W 2023 roku samorząd w Gniewie zakończył siedmioletni program rewitalizacji części Starego Miasta. To były przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne. Przebudowano podziemną infrastrukturę oraz same ulice nadając im klimatyczny charakter, ale przede wszystkim poprawiając komfort życia mieszkańców. Na ten cel wydano kilkanaście milionów złotych (z dotacjami).

Fragmenty murów obronnych pochodzących z XIV i XV wieku nie były odnawiane, nie licząc bieżących napraw w niewielkim zakresie. Współcześnie gniewskie mury to taka mozaika. Nie dość, że w złym stanie, to jeszcze bardzo niejednolite (cegły, fugi). Trzeba dodać, że do średniowiecznych murów w większości "przyklejone" są prywatne posesje - domy, budynki gospodarcze, składowiska. W niektórych punktach nie jest to ekscytujący widok.