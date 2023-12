Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Gniewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Gniew, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Scrooge jako właściciel kamienicy we Wrzeszczu i szkolne zadanie domowe, które staje się pretekstem do nawiązania serdecznych relacji sąsiedzkich – autor scenariusza Szymon Jachimek i reżyser Michał Derlatka proponują współczesną wersję klasycznego opowiadania Charlesa Dickensa. Premiera w niedzielę 3 grudnia o 17.00 na Dużej Scenie Teatru Miniatura.

Do wielkiego plebiscytu medycznego „Dziennika Bałtyckiego” nasi czytelnicy zgłosili znakomitych specjalistów. Po raz pierwszy swoją osobną kategorię mieli diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Wśród nominowanych byli też m. in. lekarze rodzinni i pediatrzy, którzy mają wyjątkowe podejście do pacjentów. Znaleźli się warci polecenia stomatolodzy, ortopedzi, fizjoterapeuci i sympatyczne a także fachowe pielęgniarki oraz położne. W sali Progres Event & Conference na terenie wrzeszczańskiego Garnizonu wręczone zostały podczas uroczystej gali laury Hipokrates Pomorza 2023.