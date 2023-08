Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Gniewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Sopockim Domu Aukcyjnym 19 sierpnia odbędzie się aukcja dzieł sztuki. Najcenniejszy obraz to "Szarża Mameluków", fragment panoramy Wojciecha Kossaka "Bitwa pod piramidami" (olej, płótno, 350 x 320). Cena wywoławcza milion trzysta tysięcy złotych.

Dla niej ubrania są nie tylko zabawą, ale też pasją, a co więcej świadkiem historii. Zuzanna Gonera kolekcjonuje, rekonstruuje i nosi rzeczy sprzed niemal 100 lat, odkrywając ich przeszłość, a zarazem dając im drugie życie. Antropolożka i wolontariuszka zajmująca się rekonstrukcją cmentarzy, przy okazji Dnia Lumpeksu, przypadającego na 17 sierpnia, opowiedziała nam o swojej pasji.

Za nami Plachandry Kociewskie. Święto Kociewiaków obchodzono w tym roku w Pelplinie. To także Dzień Świętego Bernarda, patrona Pelplina, który jest też patronem pszczelarzy. Stąd i pelplińskie święto miodów, no i zarazem odpust parafialny Katedry Pelplińskiej. Głównym wydarzeniem wtorkowych (15.08.2023 r.) Plachandrów Kociewskich było przyznanie tytułów Ambasadorów Kociewia oraz Perełki Kociewia.

Za nami trzydniowy Festiwal Historyczny Vivat Vasa w Gniewie. Impreza przyciągnęła na rynek, zamek i łąki nadwiślańskie tłumy mieszkańców i turystów. Atrakcji nie brakowało. Największym zainteresowaniem cieszył się turniej husarski oraz inscenizacja bitwy z 1626 roku.

W sobotę (12.08.2023 r.) w Gniewie odbył się piknik wojskowy pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rynku odczytano list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka i wystąpiła m.in. orkiestra wojskowa. Na łąkach nadwiślańskich zorganizowany został pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego. To jeden z czterech takich pikników w województwie pomorskim. W niedzielę (13.08.2023 r.) odbędzie się on w Stężycy, w poniedziałek w Trąbkach Wielkich, a we wtorek w Brusach. W całym kraju zaplanowano blisko 70 takich wydarzeń.