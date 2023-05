Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Gniewie. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd kwietnia 2023 w Gniewie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

Sezon ślubny, jak co roku, rozpoczyna się już w maju. To w tym miesiącu pary zaczynają się pobierać, a czas zaślubin trwa aż do września. W 2023 roku coraz więcej par wnioskuje do swoich gości o nieprzynoszenie bukietów i wiązanek kwiatowych na ślub. Zobacz, co innego można sprawić parze młodej, aby byli zadowoleni!