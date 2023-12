Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Gniewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Gniew, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wcześniej Góra Biskupia, a od 1999 roku Góra Jana Pawła II. W Pelplinie, w tym miejscu, papież odprawił 24 lata temu mszę. Uczestniczyło w niej 300 tysięcy osób. Góra Jana Pawła II to cel pielgrzymek i punkt widokowy.

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.