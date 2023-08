Silna Biało-Czerwona. Piknik wojskowy w Gniewie | ZDJĘCIA

- Tym piknikiem inaugurujemy na Pomorzu Święto Wojska Polskiego, które przypada na 15 sierpnia. To święto żołnierzy, ale też nas wszystkich. To okazja, aby im podziękować, wyrazić uznanie i podziw za to, co robią. Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. To więc okazja, aby wspomnieć te wszystkie pokolenia, tych wszystkich ludzi, którzy zbudowali Rzeczpospolitą - mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.