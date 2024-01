Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Gniewie. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiły pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Niestety, jak informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik ZUS w Gdańsku, wnioski te są niekompletne. Aby otrzymać wsparcie, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające.

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Orszaki Trzech Króli to uliczne jasełka, nawiązujące do tradycji kolędniczej. Uczestnicy przebierają się, śpiewają kolędy. 6 stycznia 2023 r. (sobota) odbędą się takie orszaki w kilku gminach powiatu tczewskiego.

Horoskop miłosny na 2024 rok to przepowiednia mówiąca o jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, czyli o miłości. Czy Wodniki poznają swoją drugą połówkę, a może Raki staną na ślubnym kobiercu? To wszystko zdradzi nasza przepowiednia na 2024 rok.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny we wsi Opalenie. Do tego okrutnego czynu doszło we wrześniu 2012 roku. Sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.

Kryminalni z tczewskiej jednostki zatrzymali 29-latka, który przywłaszczył znalezioną kartę płatniczą, a następnie kilka razy wypłacił pieniądze z bankomatu na łączną kwotę 5 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Nowy rok to idealny moment, aby w pełni skupić się na zdrowiu i zadbać o swoje samopoczucie. Niestety, po pewnym czasie zaczyna brakować nam odpowiedniej motywacji. Coraz częściej jednak pomocną dłoń wyciąga do nas technologia. Przedstawiamy 7 postanowień noworocznych, a do każdego z nich dołączamy aplikacje, produkty technologiczne lub gadżety, które mogą znacząco pomóc w ich realizacji.