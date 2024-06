Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Gniew, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gniewu

W nocy z 5 na 6 czerwca nad Polską będziemy mogli zobaczyć tzw. Kosmiczny Pociąg, czyli ciąg satelitów Starlink. To wyjątkowe zjawisko dla wszystkich pasjonatów astronomii, zwłaszcza że nie zdarza się zbyt często. Podpowiadamy, w jaki sposób i o której godzinie wypatrywać na niebie Kosmicznego Pociągu!

Dzisiejszej nocy na niebie będziemy mogli obserwować przelot satelitów Starlink, potocznie nazywanych kosmicznym pociągiem. Co ciekawe, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że tej samej nocy zobaczymy drugi ciąg satelitów, który został umieszczony na orbicie ziemskiej kilka dni temu.

Pole pełne czerwonych kwiatów zachwyca w powiecie kościerskim! Wygląda jak z bajki dzięki makom, które właśnie zakwitły. Obok takiego widoku nie sposób przejść obojętnie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zachwycające pole makowe.

Naukowcy ostrzegają przed konsekwencjami coraz wcześniejszego dojrzewania u dziewcząt. Gdy poddali analizie wiek pierwszej miesiączki w różnych dekadach, dokonali zaskakującego odkrycia. Niestety, to możliwy skutek zmian wokół nas, bo winne mogą być konkretne czynniki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gniewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku otworzył oferty w postępowaniu przetargowym na remont odcinka drogi nr 221 między Kościerzyną a Nową Karczmą i wszystko wskazuje na to, że umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Zwłaszcza, że jest na to unijne dofinansowanie. Remontowany będzie także 12 km odcinek z Nowej Karczmy do Przywidza.

Zawody strażackie w Lubaniu okazały się świetną integracją i okazją do sprawdzenia umiejętności. Druhowie rywalizowali w sztafecie i ćwiczeniach bojowych. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała gminę Nowa Karczma w zawodach powiatowych w Kaliszu.

Gniewska spółka Inwest-Kom ogłosiła po raz kolejny przetarg na sprzedaż zabytkowej kamienicy znajdującej się na rynku, w której przez kilka lat żył i tworzył słynny Leon Wyczółkowski (stąd nazwa kamienicy "U Wyczóła"). Nowi radni są zaskoczeni, bo kilka miesięcy temu zablokowano drugi przetarg pod naciskiem starej rady.