Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Gniewie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kosmiczny pociąg znów nad Trójmiastem. Kiedy zobaczymy przelot satelitów Starlink?

Odpust Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny to ważne wydarzenie w kalendarzu katolickim. W kościele w Nowych Polaszkach uczczono go w wyjątkowy sposób. Odbył się tu Festiwal Piosenki Religijnej połączony z piknikiem dla mieszkańców i występujących artystów.

Targi w Lubaniu po raz kolejny przyciągnęły tłumy mieszkańców. Tu można było kupić wszystko co niezbędne w domu i ogrodzie, a do tego skorzystać z porad fachowców. KGW zadbały, by każdy również mógł spróbować najlepszych, regionalnych potraw.