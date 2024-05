Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Gniewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Gniew, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W tym roku Europejska Noc Muzeów odbędzie się 18 maja 2024 r., a w wielu przypadkach zakończy już po północy dnia następnego. Instytucje kulturalne przygotowały się jak zwykle perfekcyjnie. Odsłaniają przed oczami zwiedzających dużo, a nawet więcej niż zwykle. Możemy oglądać nie tylko zabytki. Będą też warsztaty, koncerty, prelekcje. Z pewnością niejednego zachwyci zwiedzanie w Muzeum Zamkowym w Malborku. Nocą krzyżacka warownia wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Każdy szmer, każdy cień działa na naszą wyobraźnię... Narodowe Muzeum Morskie otwiera po zmroku sześć oddziałów, m.in. gdańskiego Żurawia. Wystawa „Złoto za zboże…”, którą w nim możemy obejrzeć, to kwintesencja „złotego wieku” gdańskiego portu. A może chcecie zobaczyć gdańskie mapy z czasów Napoleona (Archiwum Państwowe w Gdańsku), albo pojechać obejrzeć Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gd., które obchodzi swoje 30. urodziny. Ta noc daje nam morze możliwości i to w każdym zakątku naszego regionu.

Można już zapisywać się na Poland Business Run 2024. Zgłoszenia do biegu w Krakowie przyjmowane są do 6 czerwca, natomiast do wirtualnej rywalizacji zapisać się będzie można do 6 września. Popularna impreza sztafet odbędzie się 8 września 2024.