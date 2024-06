Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Gniewie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Gniew, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do wielkiego Finału Miss Polski 2024 pozostało już niewiele czasu, a finalistki każdego dnia intensywnie przygotowują się do występów pod czujnym okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Pomimo napiętego harmonogramu, dziewczyny znalazły chwilę, aby odkryć uroki województwa małopolskiego, szczególnie Krynicy-Zdroju, gdzie od kilku dni przebywają. To magiczne miejsce, które będą miały okazję lepiej poznać, stanowi idealne tło dla ich ostatnich przygotowań przed wielkim wydarzeniem.

Nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż zabytkowej kamienicy znajdującej się na rynku w Gniewie, w której przez kilka lat żył i tworzył słynny Leon Wyczółkowski. Obiekt w większości jest pusty i niszczeje. Czy właściciel kamienicy, którym jest komunalna spółka Inwest-Kom, ma jakiś nowy pomysł na uratowanie nieruchomości?