Wycieczki rowerowe do 33 km od Gniewu. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 28 - 29 października?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Gniewu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Gniewu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Gniewu warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe z Gniewu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Gniewu, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą w kociewskim Arboretum Wirty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,71 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 556 m Trasę rowerową mieszkańcom Gniewu poleca GR3miasto Głównym celem naszej przejażdżki było Arboretum Wirty. Jak sama nazwa podpowiada to przede wszystkim ogród drzew i krzewów z przeróżnych zakątków świata. Ten najstarszy w naszym kraju ogród dendrologiczny zwiedzać można o każdej porze roku i za każdym razem urzekną nas inne jego walory. Całodzienna wycieczka rowerowa pozwoliła nam także zapoznać się z kociewskim krajobrazem, który sam w sobie jest jak jeden wielki ogród, pełen kwiatów, zwierząt i fantastycznych miejsc dla regeneracji ciała, z dala od cywilizacji. Mnóstwo tu pięknych jezior, rozległych pól i łąk, a także lasów.

Arboretum Wirty to najstarszy ogród dendrologiczny w Polsce. W latach 1875-1880 ówczesny nadleśniczy - Adam Putrich wprowadził na teren szkółki drzew owocowych szpalerowe nasadzenia drzew i krzewów. Panująca wtedy w Europie moda na zakrzewianie gatunkami z innych stref klimatycznych nie ominęła również Wirt. Putrich będąc przyjacielem prof. Adama Schwappacha miał ułatwione zadanie. Nawiązał bezpośredni kontakt z ogrodami botanicznymi w Berlinie i Eberswalde. Wykorzystując wskazówki profesora, w latach 1890-1897 nadleśniczy założył dwadzieścia dziewięć powierzchni doświadczalnych, których celem była naturalizacja i aklimatyzacja drzew obcego pochodzenia oraz badanie przydatności gospodarczej tych gatunków w naszych warunkach klimatycznych. Do tych powierzchni założono specjalne księgi, w których rejestrowano wyniki pomiarów oraz czynności gospodarcze. Nadleśniczy Adam Putrich założył w Wirtach również powierzchnie doświadczalne dla rodzimych gatunków. Przykładem tego jest 110-letni drzewostan dębowy o powierzchni 1 ha.

Do lat pięćdziesiątych XX w. staraniem nadleśniczych Kazimierza Szulisławskiego i Józefa Pozorskiego wzbogacono kolekcję o nową aleję drzew egzotycznych i zajmujące około 0,44 ha alpinarium. W latach 1984-1988 zasadzono m.in. wiele drzew dalekowschodnich oraz rozpoczęto prace projektowe nowego układu przestrzennego. Obecnie powiększono powierzchnię ogrodu włączając tereny dawnych szkółek i rozbudowano skalny ogród. W utrzymaniu i rozbudowie ogrodu oraz w pracach badawczych czynnie uczestniczy, obok służby leśnej, Instytut Dendrologii PAN. Obecnie na terenie ogrodu rośnie blisko 145 gatunków, odmian i form roślin iglastych i 310 liściastych a także około 150 gatunków runa leśnego. W arboretum znajduje się jedyny w Polsce okaz orzecha pośredniego. Ogród podzielony jest na cztery części: ogród dendrologiczny, roślinność europejska, amerykańska i azjatycka. Poszczególne części dzielą się na kwatery poprzedzielane drogami i oznaczone cyframi. Kolekcja arboretum dzieli się na dwie części. Część parkowa obejmuje kolekcję drzew iglastych i liściastych wysadzanych rzędami wzdłuż ścieżek. Część leśna przylegająca bezpośrednio do Jeziora Borzechowskiego, poprzecinana jest dolinkami z okazami drzew egzotycznych i blisko dwustuletnich drzew krajowych.

Ogród najlepiej odwiedzić późną wiosną i latem, kiedy to zakwitają tutejsze kwiaty, pięknie jest tu także jesienią, kiedy żółkną już liście przyjmując różnorodne odcienie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szpęgawsk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 893 m

Suma zjazdów: 898 m Voyo1 poleca trasę rowerzystom z Gniewu Szutry piszczały pod kołami aż miło. Niewidoczne na openstreecie ścieżki okazują się być autostradami rowerowymi - odcinek w lesie wzdłuż Kokoszkowy jest rewelacyjny. No i jezioro Kochanka po raz kolejny nie zawiodło - tu jakby całe ptactwo z okolic zlatuje się na gody czy jakoś tak...

Na skraju lasu przy ul. Spacerowej w Starogardzie znajduje się niewielki zbiornik wodny, który w promieniach porannego słońca daje fajne efekty dla fotografów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Brzuśce Pelplin pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 868 m Trasę rowerową mieszkańcom Gniewu poleca Voyo1 Urozmaicona trasa, lasy, pola, przyroda.

Lasy koło Smoląga i Grabowca będą częścią wielu tras rowerowych ze względu na dobre ścieżki.

W Klonówce można zjechać na ul. Leśną i zobaczyć elektrownię wodną - zdjęcia elektrowni są na innych moich trasach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gniewu

🚲 Trasa rowerowa: Szlak po Dolinie Dolnej Wisły Zachód (Tczew - Cierpice) - Rowerowy Czarny ver. 2018 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 227,37 km

Czas trwania wyprawy: 554 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 106 m

Suma zjazdów: 1 087 m Rowerzystom z Gniewu trasę poleca JJ_Active

Szlak dolnej Wisły - rowerowy czarny z racji jego długości podzieliłem na dwa odcinki mniej więcej równe (wschodni i zachodni). Pierwotnie szlak biegł przez zabytkowy most w Tczewie jednak w 2018 roku jest on nieprzejezdny. Szlak w niektórych miejscach posiada kilka rozwidleń (podwójne oznakowanie) nowsze wersje są łatwiejsze w pokonaniu (droga asfaltowa) jednak mniej ciekawe krajoznawczo. Poziom znakowania bardzo różny ale generalnie można się zgubić. Nie wiem czy udało mi się znaleźć wszystkie podwójne znakowania ale te które odkryłem zamieściłem na mapach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa - Zamkami Krzyżackimi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 670,8 km

Czas trwania wyprawy: 195 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 2 645 m

Suma zjazdów: 2 527 m Makrosso poleca trasę mieszkańcom Gniewu

Trasę śladami Zamków Krzyżackich udało nam się zrobić w około 8 dni. Wszystko oczywiście zależy od tego czym się poruszamy, jaką mamy pogodę oraz ile chcemy zwiedzić. Wyprawę zaczęliśmy w Malborku, do którego można dostać się pociągiem, koniec natomiast był to Kętrzyn, z którego również można wydostać się pociągiem ;) Trasa prowadzi głównie mało zatłoczonymi drogami, czasem - wiejsko, leśnymi traktami. Jeśli chodzi o noclegi można bardzo łatwo znaleźć "pokoje gościnne" czy też schroniska młodzieżowe. Poruszając się trasą odwiedzamy takie miejsca jak Malbork, Gniew, Grudziądz, Kwidzyn, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Zamek Bierzgłowski, Toruń, Golub-Dobrzyń, Brodnica, Lidzbark, Działdowo, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Reszel, Barciany i Kętrzyn.

Właściwie w każdym z wymienionych miejsc jest co zobaczyć. Ważniejsze opisy przy "waypointach".

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Gniewie. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta