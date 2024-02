Trasy nordic walking do 65 km od Gniewu. Urokliwe trasy na weekend 24 - 25 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking niedaleko Gniewu? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Gniewu na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking w okolicy Gniewu

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 65 km od Gniewu. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Gniewu. W sobotę 24 lutego według prognozy pogody ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 99%. W niedzielę 25 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 10°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łowcy fok i bursztynu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Trasę do marszu z Gniewu poleca Max_c74

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Gniewie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer po Stoczni Gdańskiej i Starym Mieście Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,95 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podejść: 1 247 m

Suma zejść: 1 222 m Trasę do marszu z Gniewu poleca Mon.orl Trasa ma początek na ul. Podwale Grodzkie, przed Dworcem Głównym PKP, skąd kierujemy się na północ, by przejść w ulicę Wały Piastowskie. Tam znajduje się Muzeum "Droga do wolności", ukazująca życie za czasów komuny oraz historię Solidarności. Po jego obejrzeniu nadal kontynuujemy kierunek naszej trasy, aż znajdziemy się pod bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie po lewej stronie znajduje się Pomnik Stoczniowców. Okazuje się, że bez problemu można wejść na teren stoczni i pokręcić się po otaczającym terenie. Znajduje się tam odrestaurowany autobus "ogórek", którym w okresie wakacyjnym odbywają się przejażdżki turystyczne dla chętnych. Po opuszczeniu stoczni idziemy ul. Łagiewniki na południe, po czym skręcamy w trzecią ulicę w prawo: ul. Heweliusza i na skrzyżowaniu z ul. Korzenną dokonujemy skrętu w lewo. Po jednej stronie znajduje się zabytkowy Ratusz Starego Miasta, natomiast po drugiej pomnik Jana Heweliusza. Tym sposobem docieramy do Kanału Raduni, nad którą znajduje się Wielki Młyn, przyjemne miejsce do spaceru. Za nim skręcamy w prawo w ul. Rajską. Tuż za Basztą Jacek idziemy w lewo Plac Dominikański, by znowu kierować się na południe ul. Lewandową. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Świętojańską, za nami w oddali zostaje Kościół Św. Mikołaja, my natomiast mijamy po naszej lewicy Kościół Św. Jana. Tym oto sposobem docieramy do Rybackiego Pobrzeża nad Motławą. Kierujemy się tym nabrzeżem na południe mijając turystyczne statki pasażerskie, odrestaurowane spichrze na przeciwległym brzegu, Centralne Muzeum Morskie oraz parowiec SS Sołdek. Na Długim pobrzeżu wchodzimy w drugą bramę w prawo; ul. Św, Ducha. Po drodze znajduje się ciekawa fontanna z czterema lwami. Po skręceniu w małą uliczkę Grobla w lewo dwa razy znajdziemy się tuż przy Bazylice Mariackiej, którą chętni mogą również obejrzeć od środka. Dalej kierujemy się z powrotem nad Motławę, najładniejszą chyba uliczką gdańskiego Starego Miasta: ul. Mariacką. Baśniowe kamieniczki z ozdobnymi "rzygaczami" wraz ze sklepikami z wyrobami z bursztynu tworzą niesamowity klimat. Za Bramą Mariacką skręcamy w prawo i ukazuje się nam Żuraw - jeden z głównych symboli miasta. Dalej znajdziemy się na Moście Zielonym, łączący Stare Miasto z Wyspą Spichrzów. Bardzo ładne ujęcia można stąd zrobić. Kierujemy się do Zielonej Bramy, która wieńczy Długi Targ, przekształcają się w główny deptak Gdańska: ul. Długą. Reprezentacyjne kamienice tworzą elegancki wygląd ulicy, często zwieńczone są rzeźbami różnych osób czy zwierząt. Po drodze napotkamy Fontannę Neptuna oraz Dwór Artusa. Po drodze możemy zakupić mniej czy bardziej oryginalne pamiątki, czy zasiąść w którejś z restauracji czy kafejek. U końca czy raczej początku deptaka znajduje się przepiękna Brama Złota. Po jej obejrzeniu wracamy do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Tkacką, aż dotrzemy do rogu ul. Piwnej. To ostatni punkt naszej trasy, gdzie znajduje się przepiękna kamienica, zwana Wielką Zbrojownią.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Muzeum Zegarów Wieżowych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,74 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 80 m Trasę do marszu z Gniewu poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Muzeum mieści się w wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Sam kościół jest najstarszym kościołem parafialnym w Gdańsku i warto go odwiedzić przy okazji zwiedzania muzeum. Na wieży kościoła znajduje się doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.