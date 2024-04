Trasy nordic walking do 65 km od Gniewu. Urokliwe ścieżki na weekend 6 - 7 kwietnia

Trasy nordic walking w okolicy Gniewu

Gdańsk Matemblewo, to bardzo malowniczy i urokliwy obszar warty odwiedzenia zarówno pieszo jak i na rowerze. Mnóstwo tu ciekawych ścieżek, którymi udać się można na spacer o każdej porze roku jak i dnia. Przez Matemblewo dość ciekawym wąwozem wije się lokalny potok - Strzyża, który wpada do Motławy. Wędrując przez Dolinę Strzyży z pewnością napotkamy na wiele okazów pomników przyrody ożywionej. Występują tu sosny pospolite praz buki. Po obu stronach Doliny Strzyży rozciągają się dość mocno pofałdowane wzgórza morenowe z Górą Matemblewską na czele. Liczy ona 160 m n.p.m. i znajduje się na pograniczu z osiedlem. Trasa naszej wędrówki wiedzie przez liczne wzniesienia. Często wędrujemy niemalże niewidocznymi ścieżkami które snują się przez mocno zniszczony las. Niestety połamane konary zawdzięczamy ostatnim pracom lokalnego nadleśnictwa, która prowadzi na tym obszarze nieumiejętną "gospodarkę leśną". Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.