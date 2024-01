Ścieżki spacerowe do 65 km od Gniewu. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 3 - 4 lutego

Ścieżki spacerowe w okolicy Gniewu

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Gniewu, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego w Gniewie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 04 lutego w Gniewie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,1 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 236 m

Suma podejść: 387 m

Suma zejść: 385 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gniewu poleca Pio.such

Ciekawa trasa, prowadząca przez lasy Mierzei Wiślanej, plażę, drogę przy ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej a także przez rezerwat przyrody.

Wycieczkę rozpoczynamy przy jednym z licznych ośrodków wypoczynkowych OWS Basia w Mikoszewie i kierujemy się na wschód żwirową drogą, biegnąca między licznymi ośrodkami wczasowymi i pensjonatami. Droga wiedzie do lasu, na wschód. Po wbiegnięciu w las kierujemy się cały czas główną, szeroka leśna drogą w stronę Jantara. Droga wiedzie przez piękny las, a wokół widać liczne ślady świadczące o tym, że w tych terenach nielegalnie wydobywa się bursztyn. Gdy kończy się las i zaczyna się ulica Zakole, dochodzimy do ul. Morskiej, prowadzącej do plaży, na którą jednak nie wchodzimy, skręcamy w prawo i zataczamy główną drogą koło, dochodząc ponownie do ulicy Morskiej. Tu do pokonania mamy kilka wzniesień wydmowego sosnowego lasu. Po dojściu do ulicy morskiej, wracamy na drogę, którą kierowaliśmy się na początku i wracamy nią do Mikoszewa, lecz to nie koniec naszej podróży. Kierujemy się prosto na zachód do Wisły, wzdłuż której podążamy, wprost do ujścia. Trasa wiedzie kamienistą nawierzchnią, po lewej stronie mamy przekop Wisły a po prawej trzciny i szuwary, zamieszkałe przez liczne ptaki - to rezerwat "Mewia Łacha". Mijamy dawny posterunek WOP i podążamy dalej do ujścia, gdzie znajduje się betonowa "promenada" z latarnią sygnalizacyjna na końcu. Następnie skręcamy na plażę, i kierujemy się zbierając bursztyny do pierwszego wyjścia. Przez wydmowy las wychodzimy w Mikoszewie i zmierzamy do miejsca startu. Jest to idealna wycieczka zarówno dla rowerzystów, lecz muszą liczyć się z odcinkiem pokonywanym po plaży, jak i dla amatorów biegania i wytrwałych nordic walkerów, ponieważ cała trasa wynosi około 21km.

