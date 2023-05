Ścieżki spacerowe do 65 km od Gniewu. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 6 - 7 maja

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na urokliwą trasę na spacer w okolicy Gniewu? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, i dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 65 km od Gniewu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Gniewu warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Gniewu We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Gniewu, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka dookoła Jeziora Straszyńskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 998 m

Suma zejść: 1 011 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Gniewu W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej

🌳 Trasa spacerowa: Gdańskie bastiony nad Opływem Motławy + Łąkowa po rewitalizacji Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,39 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 230 m

Suma zejść: 229 m Trasę spacerową mieszkańcom Gniewu poleca Rfx

Spacer zaczynamy pod Urzędem Wojewódzkim, kierujemy się na plac Wałowy, a następnie prosto na Bastion św. Gertrudy. Podziwiamy piękne widoki, schodzimy w dół, mijamy Bramę Nizinną by wspiąć się na szczyt Bastionu Żubr. Widać stąd m, in. panoramę Głównego Miasta. Nieopodal znajduje się Śluza Kamienna Grodza (z 4 wieżyczkami zwanymi dziewicami) oraz ruiny starego XVII wiecznego młyna. Dalej podążamy wzdłuż Opływu Motławy odwiedzając kolejno Bastiony Wilk, Wyskok, Miś, Królik. Za ostatnim z nich po kładce na wysokości ulicy Modrej przechodzimy na Olszynkę, by mostem na wysokości Zawodzia wrócić do Śródmieścia. Okrążamy siedzibę Straży Miejskiej (razem z ich strzelnicą) oraz Zespół Szkół Samochodowych. Za Stadionem GKS Wybrzeże kontynuujemy spacer drugą stroną opływu Motławy i skrótem przez Chłodną docieramy na Łąkową. Ulica ta przeszła w ostatnim czasie rewitalizację, odnowiono niektóre kamienice, wyremontowano nawierzchnię, środkiem ulicy poprowadzono deptak z nowymi drzewkami i małą architekturą. Mijamy dawną zajezdnię tramwajową i zmierzamy w drogę powrotną przez Redutę Wilk, Śluzę Kamienną, by przy Bramie Nizinnej skręcić w ul. Dolna Brama, odwiedzić przystań przy Żabim Kruku i po okrążeniu Baszty Białej zakończyć spacer.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Jar Rzeki Raduni Stopień trudności: 3.0

Dystans: 9,96 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podejść: 999 m

Suma zejść: 1 023 m Trasę dla spacerowiczów z Gniewu poleca GR3miasto W końcu nadeszła długo wyczekiwana, kolorowa wiosna, a wraz z nią chęć do kolejnych wędrówek. Chcąc nacieszyć oczy przepięknymi barwami i odetchnąć od cywilizacji postanowiliśmy udać się do Jaru Raduni. Malownicze ścieżki niemalże o górskim charakterze, prowadzące wzdłuż brzegu wartko płynącej rzeki, gwarantują bliski kontakt z prawdziwą, trochę dziką przyrodą.

Wzdłuż meandrującej Raduni przebiega oznakowany kolorem niebieskim pieszy Szlak Kartuski, jednak biorąc pod uwagę wąską dróżkę, którą wiedzie pokonując liczne dość strome podejścia, zwalone drzewa oraz bagniste obniżenia terenu, wędrówka może się znacznie przedłużyć.

Rezerwat zajmuje obszar o powierzchni 84,24 ha, ciągnąc się na długości 6 km mniej więcej między Mezowem, a Żukowem. Wiodący wzdłuż meandrów rzeki pieszy Szlak Kartuski, oznakowany kolorem niebieskim jest jednak znacznie dłuższy, przez co wędrówka na tym odcinku zająć nam może nawet pół dnia. Miejscami jest dość wąsko i ślisko, przez co łatwo można zsunąć się ze stromego brzegu. Wysokość zboczy jaru sięga ponad 40 metrów nad dno doliny, którym płynie wąską gardzielą bystry nurt rzeki Raduni. Zbocza całkowicie porośnięte są gęstym, wysokim lasem i są bardzo strome. Wiodąca wzdłuż koryta rzeki ścieżka przyjmuje nico górski charakter i niekiedy wymaga od wędrujących większego wysiłku. We wschodniej części rezerwatu, którą mieliśmy okazję pokonać zeszłej jesieni, wzmagaliśmy się głównie ze stromymi zboczami oraz przeprawami przez nad wartko płynącą rzekę. Niestety istniejące niegdyś mosty nie doczekały się jeszcze reanimacji. Pokonując zachodnią część jaru, czyli od stacji kolejowej w Babim Dole, aż po most kolejowy w Rutkach k./Żukowa, prócz licznych wzniesień, wzmagaliśmy się także z przeróżnymi przeszkodami m.in. powalonymi drzewami. Pomimo wszelkich trudności, Rezerwat Jaru Raduni, to naprawdę mistyczne miejsce, pełne przepięknej dzikiej przyrody.

Dojazd / powrót z Trójmiasta: Zarówno pod kątem obejścia zachodniej, jak i wschodniej części Jaru Raduni, najdogodniejszym miejscem rozpoczęcia wędrówki jest stacja PKP w Babim Dole. Można tu dotrzeć koleją regionalną z trójmiasta, albo przyjechać samochodem. Jeśli wybierzemy pierwszą z opcji, decydując się na przejście wschodniej części rezerwatu przyrody i kończąc w Żukowie, pamiętajmy by sprawdzić dogodne połączenie z trójmiastem. W weekendy transport jest ograniczony, ale do wyboru mamy kolej regionalną, autobusy PKS zarówno do Gdańska, jak i Gdyni, a także gdyńską, pospieszną linię Z.

Rezerwat Jaru Raduni, to przepiękne miejsce, leżące niespełna pół godziny drogi Trójmiasta (jadąc koleją regionalną lub samochodem). Entuzjaści pieszych wędrówek z pewnością zaznają tu spokoju, a przy okazji nacieszą oczy cudownymi widokami. Aż nieprawdopodobne, że rzeźba terenu jest tu tak mocno pofałdowana, a ścieżki przyjmują niemalże górski charakter. Krocząc wąskim i stromym gardłem jaru warto zaopatrzyć się w wygodne buty trekkingowe, najlepiej za kostkę.

Czy warto spacerować? Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

