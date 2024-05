Ścieżki rowerowe do 33 km od Gniewu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Gniewu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Gniewu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Gniewu przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Gniewu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Gniewu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w Gniewie ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 55%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski pieszy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,81 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 215 m Rowerzystom z Gniewu trasę poleca GR3miasto Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim.

Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku! Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych.

Atrakcje pieszego Szlaku Motławskiego: -Tczew, tereny nadwiślane, z oddali widoczny zabytkowy most drogowy nad Wisłą

-Koźliny, XVIII wieczny spichrz i obora oraz XIV wieczny gotycki kościół i cmentarz mennonicki

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Gdańsk, bastiony górujące nad Opływem Motławy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gościszewo - Biała Góra Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 988 m Voyo1 poleca trasę rowerzystom z Gniewu Off-road pod Malborkiem z atrakcjami typu przejazd przez nieistniejące wiadukty. Fajne widoki można podziwiać ze śluzy w Białej Górze. Nieco więcej asfaltu pod koniec trasy niż zazwyczaj.

Tymczasem w Brachlewie sprzedają dobre lody-rożki.

Jeszcze tu wrócimy. To była najciekawsza trasa 2017 roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Green Velo 2016 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1 484,84 km

Czas trwania wyprawy: 294 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 340 m

Suma podjazdów: 3 870 m

Suma zjazdów: 3 635 m Maciejkicior87 poleca trasę mieszkańcom Gniewu Plan zakładał przejechanie w ciągu 2 tygodni szlaku Green Velo, na odcinku Elbląg- Chełm. Ale zacząłem w Malborku, gdyż do Elbląga nie miałem bezpośredniego połączenia. Nie chciało mi się dwa razy wrzucać i wyrzucać z pociągu roweru, wraz z sakwami i przyczepką. Bardzo dobrze się jechało a w Chełmie byłem 10 dnia wyprawy, także plan się nieco zmienił. Zastanawiałem się, czy jechać główną nitką tego szlaku, przez Przemyśl do Rzeszowa, czy pojechać jego odnogą, na Sandomierz i Kielce. Wybrałem łagodniejszą w ukształtowaniu terenu, odnogę Green Velo. Górki też były, ale podjazdy zdecydowanie łagodniejsze niż na Warmii czy Mazurach.

Nie miałem zamiaru spieszyć się, ale trzymać się tego szlaku. Nie do końca tak było, jednak w 99%, powyższy ślad to Green Velo.

Ominąłem krótki fragment przed Bartoszycami( odechciało mi się robienia esów floresów, jechania bardziej na zachód niż na wschód).

Podaj że drugi fragment był za Krasnymstawem. Po całonocnym deszczu Green Velo się rozkleił( żart, w ogóle nie zrobili tego odcinka, tylko powstawiali znaki na drogach dojazdowych do pół). Glina tak zapychała hamulce, że nie dało rady ani jechać ani prowadzić( zdjęcie: Tak, to nadal Green Velo). Po wyjeździe na asfalt, stwierdziłem- jak wzdłuż szlaku idzie asfalt- jedź asfaltem.

Trzeci ominięty fragment jest za Rakowem, aż do Kielc.

Szlak jest bardzo dobrze oznakowany.

Co do jakości dróg. Hmm... Miejscami katastrofa. Po za opisaną wyżej gliną, po deszczu oblepiającą wszystko, tarka po całej szerokości drogi. Nie da się jej ominąć. A jedzie się po niej, jak po podkładach kolejowych. Odcinek z gliną to tylko 2 km, natomiast odcinków z nawierzchnią typu tarka to w sumie ok 100 km. Bardzo dużo jest fragmentów o kapitalnej, asfaltowej drodze rowerowej. Bzdurą jednak jest to, że szlak głównie poprowadzony jest drogami asfaltowymi. Jest bardzo dużo odcinków asfaltowych ale głównie są to ubite drogi gruntowe bądź gruntowe ścieżki rowerowe- jak na starych nasypach kolejowych.

Za to widoki na trasie bajeczne:

Puszcza Romincka, mająca charakter świerkowej, skandynawskiej tajgi.

Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym w Polsce jeziorem Hańcza.

Wigierski Park Narodowy z pokamedulskim klasztorem.

Biebrzański Park Narodowy i carska droga biegnąca skrajem parku( 30 km odcinek asfaltowy, biegnący przez las).

Narwiański Park Narodowy, przez który prowadzi kładka z pływającymi pomostami między Śliwnem a Waniewem.

Białowieski Park Narodowy- rezerwat pokazowy żubrów, Białowieża

Roztoczański Park Narodowy.

Także wiele ciekawych miejsc jak:

Zamek w Malborku, śluzy na kanale mazurskim- Leśniewo, Lidzbark Warmiński- stolica Warmii, wiadukty w Stańczykach, trój styk granic- Polska- Litwa- Rosja, kanał augustowski, Twierdza Osowiec, Tykocin, Białystok, Supraśl czy zamek Krzyż Topór w Ujeździe.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gniewu

🚲 Trasa rowerowa: Młynki pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,76 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 861 m

Suma zjazdów: 895 m Trasę dla rowerzystów z Gniewu poleca Voyo1

MTB w pełnym wydaniu. Zalew w Młynkach to miejsce, przez które warto prowadzić trasy rowerowe, na brzegu można spotkać wędkarzy a samo miejsce może być elementem wielu tras.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m Trasę rowerową mieszkańcom Gniewu poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

Nawiguj

