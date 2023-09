Ścieżki nordic walking do 65 km od Gniewu. Urokliwe trasy na weekend 23 - 24 września

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Gniewu? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać w okolicy Gniewu na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w pobliżu Gniewu

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 65 km od Gniewu. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Gniewie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: KRS FORMOZA ULTRAMARATON KASZUBSKI Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,86 km

Czas trwania marszu: 15 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podejść: 553 m

Suma zejść: 553 m Trasę do marszu z Gniewu poleca Homontos Charakterystyka trasy

Bieg na poszczególnych dystansach odbywa się na pętli o długości 25 Mm (46,3 km)

wytyczonej i oznaczonej przez organizatora pokonując odpowiednią ich ilość w zależności

od wybranego dystansu:

KRS 25 – jedna pętla

KRS 50 – dwie pętle

KRS 100 – cztery pętle

Trasa usytuowana jest w znacznej części w okolicach Jeziora Przywidzkiego, prowadzi

drogami utwardzonymi oraz nieutwardzonymi, ścieżkami i drogami leśnymi oraz terenami

położonymi wśród pól i łąk. Rzeźba terenu pofałdowana urozmaicona ze względu na

krajobraz oraz rodzaj podłoża. Orientacyjna suma spadków i wzniesień dotycząca wytyczonej

pętli wynosi 624 m, najwyższy punkt 265 m npm, najniższy punkt 144 m npm.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Gniewu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,45 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m Trasę do marszu z Gniewu poleca GR3miasto

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe. Wędrując bądź jeżdżąc tędy na rowerowe trzeba wiedzieć, że w ten teren najlepiej wybrać się gdy jest sucho. Mroźna zima oraz suche lato bez większych opadów wydają się najbardziej dogodnymi okresami na wizytę, jednak wiosną i jesienią też jest tam pięknie.

Wędrując tutejszymi szlakami turystyki pieszej należy pamiętać, że większość z nich wiedzie w dość trudnym, pagórkowatym terenie. Niektóre ścieżki są bardzo wąskie i strome. Szczególną ostrożność należy zachować wędrując zboczami wzgórz oraz krawędziami wzdłuż meandrujących głębokimi jarami potoków. Dla lepszej stabilności warto ubrać obuwie za kostkę oraz podeprzeć się kijami trekkingowymi.

Kilometr, kilometrowi nierówny Obszar Bażantarni Elbląskiej kształtują liczne strome wzniesienia, poprzecinane głębokimi jarami i meandrującymi w nich potokami, dlatego też pokonana przez nas trasa jest dość wymagająca, pomimo niewielkiego dystansu. Z pewnością ten niedzielny wypad mało ma wspólnego z tzw. „niedzielnym spacerkiem”. Dwanaście kilometrów w tak górzystym terenie robi swoje. Zresztą ślad trasy i mapę udostępniam poniżej. Wybierzcie się naszym tropem, a przekonacie się, że kilometr, kilometrowi faktycznie jest nierówny.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród jezior Lasu Szpęgawskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,4 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 210 m

Suma zejść: 332 m Amatorom nordic walking z Gniewu trasę poleca GR3miasto

Kociewie, to przepiękny obszar w bliskiej odległości od Trójmiasta. Mieliśmy okazję bywać tu wielokrotnie, choć nie tak często jak na Kaszubach, czy Żuławach. Na dobry początek wizyt na tych ciekawych krajobrazowo terenach, odwiedziliśmy dość mocno pofałdowany rejon rozciągający się wzdłuż trzech tutejszych jezior: Zduńskiego, Szpęgawskiego i Rywałdzkiego. Las Szpęgawski, porastający nad odwiedzonymi przez nas jeziorami wiąże się z wieloma tragicznymi wydarzeniami, jednak nie one były celem naszej wizyty. To co nas przyciągnęło, to niezwykle urozmaicona rzeźba terenu obejmująca zbocza rynny szpęgawsko-rywałdzkiej, o bardzo zróżnicowanym nachyleniu oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku niedużych cieków, uchodzących do Jeziora Zduńskiego. Oprócz ciekawej linii brzegowej jezior podczas wędrówki nie sposób pominąć stare drzewostany liczące od 90 do 160 lat o wysokiej różnorodności gatunków. Na naszej trasie mieliśmy okazję podziwiać wiele ciekawych pomników przyrody, głównie dęby i graby. Wśród leśnej gęstwiny odnaleźliśmy również wyżynne grodzisko średniowieczne, które znajduje się nad Jeziorem Zduńskim.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

