Przegląd prasy z Gniewu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.03.2024

Słodki, gęsty i niedrogi syrop do racuchów czy naleśników przygotujesz w domu z dosłownie jednego składnika. Jest dużo tańszy od syropu klonowego oraz innych polew, a smakuje wyśmienicie. Nasze babcie robiły go same i podawały zamiast miodu. Wypróbuj nasz tradycyjny przepis na słodki syrop do racuszków i zrób go samodzielnie w domu.